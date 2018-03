Ferri sull'Inter: "Ci sono le basi per tornare a puntare in alto"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite quest'oggi al Suning Training Centre di Appiano Gentile per presentare alla stampa 'Inter 110', il libro celebrativo della storia della Beneamata edito da Skira, Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro, parla così della gestione dal post-Triplete ad oggi: " Il rammarico è che non c'è stata continuità, abbiamo assistito a un'involuzione - ha detto a Premium Sport -. Oggi ci sono le basi per poter programmare e tornare in alto, anche se la strada è difficile e impegnativa. De Vrij-Skiniar come Bergomi-Ferri? Speriamo meglio (ride ndr). A parte gli scherzi, tutte le big hanno due centrali forti, ed è vero quando si dice che vince chi ha la miglior difesa. Se arrivasse De Vrij in estate, sarebbe un passo in avanti".