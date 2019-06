Festa: "Ho lasciato il Larissa, sono in attesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Larissa, Gianluca Festa, ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha parlato del proprio futuro, spiegando come cambierà aria. "Ho lasciato il club, scelta ponderata. Vediamo quello che accade. Certo la città è bellissima, un’autentica isola felice in in un paese che fa ancora fatica".