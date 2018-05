Festa Juve, Benatia come Bendtner. Ma la hostess non dà la mano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol e assist? No, Nicklas Bendtner è rimasto nei cuori dei tifosi della Juventus anche per la festa scudetto della stagione 2012/2013, quando l'attaccante danese, unico cavaliere, si soffermò a salutare le due belle hostess ai lati del palco dello Stadium. Un gesto scolpito nella memoria del popolo bianconero. E che Medhi Benatia ha provato a emulare. Solo che, a differenza di quanto successo con Bendtner, le ragazze non hanno raccolto la mano del difensore marocchino. Il biondo, si sa, colpisce.