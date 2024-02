Feyenoord-Roma e Milan-Rennes: ecco le insidie di Europa League. Il programma completo

vedi letture

Nuovamente il Feyenoord per la Roma, nei playoff di Europa League, con la squadra di De Rossi che gioca l'andata in Olanda e il ritorno nella Capitale, contro la squadra che nel girone di Champions è stata eliminata dalla Lazio. Insidia francese invece per il Milan, che se la vedrà con il Rennes, con andata a San Siro e ritorno in trasferta. Questi gli accoppiamenti, con date e orari delle sfide.

Giovedì 15 febbraio 2024

18.45 Feyenoord-Roma

18.45 Young Boys-Sporting CP

18.45 Galatasaray-Sparta Praga

18.45 Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia

21.00 Milan-Rennes

21.00 Lens-Friburgo

21.00 Benfica-Tolosa

21.00 Braga-Qarabağ

Giovedì 22 febbraio 2024

18.45 Rennes-Milan

18.45 Friburgo-Lens

18.45 Tolosa-Benfica

18.45 Qarabağ-Braga

21.00 Roma-Feyenoord

21.00 Sporting CP-Young Boys

21.00 Sparta Praga-Galatasaray

21.00 Olympique Marsiglia-Shakhtar Donetsk