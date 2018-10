FIFA, via al primo corso per i 'VAR Instructor' a Madrid

Via al primo corso 'VAR Instructor' per la FIFA in vista dell'introduzione della tecnologia anche nelle competizioni organizzate dal massimo organo calcistico mondiale. A Madrid, questa settimana, gli 'insegnanti' impareranno come educare gli arbitri europei ai nuovi sistemi tecnologici. Fra loro presenti anche Collina e Rosetti.

First FIFA VAR Instructor course officially opened today in Madrid. During the week the new VAR instructors will learn how to educate other match officials in their member associations #FootballTechnology https://t.co/onUHYpNc9G pic.twitter.com/1tIGbGHv7U

— FIFA Media (@fifamedia) October 1, 2018