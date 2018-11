Figc: club esclusi se non pagano stipendi

Nuove linee-guida iscrizioni. Gravina: "Mai più estate così"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Per le società che non pagano gli stipendi per due scadenze consecutive scatterà l'esclusione dal campionato. È una delle novità riguardanti le linee-guida relative all'iscrizione ai campionati della stagione 2019/20. A stabilirlo è stato il Consiglio federale di oggi. Fra le decisioni proposte oggi figura anche la nuova tempistica stringente sull'ammissione ai campionati professionistici: documentazione da presentare in via perentoria entro il 24 giugno e non più entro il 30, comunicazione dell'esito dell'istruttoria da parte delle commissioni il 4 luglio, con la possibilità di fare ricorso entro l'8 luglio e la decisione finale sulle ammissioni perentoria il 12 luglio dal consiglio federale. "L'idea è che non ci sia più un'estate come quella scorsa. Ma pensare che una società possa non fallire è difficile", ha spiegato Gravina in conferenza stampa, annunciando che il testo definitivo sarà approvato il 18 dicembre al prossimo consiglio federale.