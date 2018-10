Figc: Gravina in Assemblea Lega di B

Candidato unico incontra club cadetti a 4 giorni da elezioni

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - A quattro giorni dall'Assemblea che lo eleggerà presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina oggi incontra la Lega B. Il candidato unico al vertice della Figc ha infatti raccolto l'invito dei club cadetti, presentandosi davanti all'assemblea della Lega di B, che riprende stamattina i lavori lasciati in sospeso lunedì, proprio nell'attesa di un confronto con Gravina sul suo programma elettorale. L'ormai ex presidente della Lega Pro è giunto nella sede della Lega B poco prima delle 11, salendo al quarto piano in ascensore assieme al presidente del Verona Maurizio Setti.