'Giovanili azzurre sono già vincenti, quindi abbiamo un futuro'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Siamo in un percorso di quattro anni e, come tutti i percorsi, hanno bisogno di tempo, di stabilizzazione e idee chiare". Il dg della Federcalcio, Michele Uva, definisce l'orizzonte della Nazionale, sottolineando che il ct Roberto Mancini "ha le idee chiare, stiamo facendo un percorso con i giovani, un percorso che avrà un futuro". "La Nazionale Under 20 è qualificata ai Mondiali, la Under 19 è tra le prime quattro d'Europa, quindi a livello giovanile siamo già vincenti. Ci vuole pazienza" ha notato Uva, a margine della presentazione del Bilancio integrato 2017 della Figc, allo Iulm di Milano, pochi giorni dopo il successo azzurro contro la Polonia nella Nations League. "La maglia azzurra è una cosa che ci fa gioire e soffrire, è una passione per tutti gli italiani. Capisco la delusione per una partita persa o un qualificazione mancata, ma capisco anche - ha aggiunto - la straordinaria e forse eccessiva passione di oggi dopo la vittoria in Polonia".