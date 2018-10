Figc, Lembo: "Auguri a Gravina"

N.1 Us Acli, 'Priorità a giovani e allenatori, noi ci siamo'

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Un uomo di calcio, che conosce alla perfezione il movimento e che sono certo farà il bene del calcio italiano". Sono le parole del presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, nel salutare l'elezione di Gabriele Gravina a presidente della Figc. "Da ideatori del prestigioso Premio 'Enzo Bearzot, che organizziamo in collaborazione con a Federcalcio - prosegue Lembo - noi dell'Us Acli siamo a disposizione di Gravina per avviare una nuova fase di costruttivo dialogo. Salutando e ringraziando per il suo operato il commissario straordinario uscente, Roberto Fabbricini, da parte nostra c'è la disponibilità e l'impegno verso la nuova governance per migliorare sempre dare il nostro contributo al miglioramento del calcio di base. Dando priorità ai giovani e ai loro allenatori, prima ancora che formatori dei veri e propri educatori di vita".