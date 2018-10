Figc, Nicchi: "Gravina scelta giusta per ruolo di presidente"

N.1 Aia: "Gran conoscitore del calcio. Sono ottimista"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Gravina? E' il nostro candidato che conosciamo da anni, è una persona perbene, un grande conoscitore del mondo del calcio, in questo momento è la scelta giusta": così il presidente dell'Aia Marcello Nicchi, ai microfoni di Gr Parlamento su Radio rai parla delle prossime elezioni per il presidente della Federcalcio. "Vogliamo un presidente - ha aggiunto - avevamo scelto Abete, non è stato possibile candidarlo allora abbiamo virato su quello più preparato. Penso sia scelta più giusta. Avevamo un 73 per cento granitico, poi qualcuno si è sfilato. Io sono ottimista che si arrivi al 22 ottobre (giorno delle elezioni, ndr) al 100%. La Lega di A deve essere coinvolta in questo processo".