Figo: "Icardi è da Real, suo futuro dipende dal progetto Inter"

Luis Figo, ex calciatore dell'Inter ma anche di Barcellona e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il portoghese ha parlato del futuro di Mauro Icardi: "Se è pronto per il Real? I grandi giocatori come lui si adattano a qualsiasi situazione, hanno le qualità per giocare in qualsiasi squadra. Il suo futuro dipende dal progetto Inter e dalla condizione finanziaria della società, nonché dalla volontà del giocatore", ha detto.