Filardi: "Ho lavorato alla Juve, col Sassuolo scambia anche i dirigenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli ed ex dirigente della Juventus, ha parlato a Radio Crc affrontando l'argomento mercato. "Con le idee si cambia il potere... spero che il Napoli esca al più presto dall'Europa League perché Sarri con la settimana tipo è imbattibile. Il Napoli non si farà condizionare dalla Juventus. Gli azzurri hanno sbagliato a concentrarsi sul mercato italiano e non su quello estero. Ho lavorato 6 anni con la Juventus: col Sassuolo si scambiano anche i dirigenti, non solo i giocatori", le parole riportate da Tuttonapoli.net.