Fiore: "Se esiste una giustizia suprema, Lazio in Champions"

L'ex laziale Stefano Fiore ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida di questa sera tra Lazio e Inter: “Bellissima partita e bellissimo epilogo di un campionato che ha riservato scontri sia al vertice che per la Champions. Inter e Lazio sono meritevoli di giocarsi questa partita anche all’ultima giornata perché hanno fatto un campionato, soprattutto nella prima parte, eccellente che addirittura le doveva vedere quasi lottare per il titolo, perché se andiamo a vedere gli scontri diretti l’Inter ha fatto il bilancio migliore di tutte. La Lazio ha fatto qualcosa di straordinario, è stata molto più continua e ha espresso un gioco offensivo straordinario con degli interpreti che hanno dimostrato di poter stare insieme benissimo. Se esistesse una giustizia suprema dovrebbe andare la Lazio però l’Inter ha fatto delle cose belle ed è giusto che si giochi questa partita che è aperta a tutti i risultati”.

Su De Vrij: "Se al posto suo giocherei? Da giocatore sì, non ho nessun dubbio che lui faccia il professionista esemplare, da allenatore però probabilmente avrei fatto la scelta di non farlo giocare anche se non ho dubbi sulla professionalità e sull’impegno: per quanto uno sia forte mentalmente non si può pensare che uno scenda in campo senza risentire di tutto quello che è stato e che può essere. Immaginatevi cosa succederebbe in caso di fallo da ultimo uomo su Icardi. Credo che de Vrij sia stato messo in una situazione difficilissima e quindi per questo motivo lo terrei fuori”.