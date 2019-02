© foto di Federico De Luca

Sono venti i calciatori convocati da Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, per la gara di domani contro la SPAL. Out come noto Pezzella e Mirallas, che ne avranno per un po', rientrano dalla squalifica Benassi e Milenkovic. Torna a disposizione in difesa Vincent Laurini.

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Muriel, Pjaca, Simeone.