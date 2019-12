© foto di Federico De Luca

Dopo quattro anni e mezzo, Alberto Aquilani ritorna con la prima squadra della Fiorentina. Non più come giocatore, avendo chiuso la sua carriera la scorsa estate, ma come collaboratore tecnico, dopo aver lavorato nell'Under 18 dall'estate fino a questo punto della stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Aquilani farà parte dello staff di Giuseppe Iachini. Sarà uno dei collaboratori tecnici dell'allenatore, insieme al suo vice Carillo, il preparatore atletico Tafani e Mirra, un altro collaboratore tecnico.