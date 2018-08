Fiorentina, é tempo di esordi

Fonte: G . Iacobellis

Pronti-via. Finalmente ci siamo! La Fiorentina, domani sera alle ore 20:30, inizierà il suo campionato contro il ChievoVerona. Tra le mura del Franchi, davanti ai propri tifosi, per cercare la prima vittoria stagionale.

Sarà un primo giorno di scuola interessante e suggestivo, con tante conferme dello zoccolo duro del passato campionato, ma anche qualche volto nuovo già dal 1'. A partire dal portiere. Dopo gli ottimi risultati mostrati nelle amichevoli estive, per Alban Lafont sarà infatti tempo d'esordio in Serie A. Così come per Christian Nørgaard, solo un'incognita fino a questo momento, ma comunque destinato al ruolo che fu di Milan Badelj in mezzo al campo.

Occhio poi a Gerson. La mezzala brasiliana, differentemente dagli altri due debuttanti assoluti, conosce bene il nostro campionato, e anche lo stadio Franchi, dove lo scorso anno si esaltò con una prestazione eccellente e con una doppietta. Senza dimenticare, infine, le tante scelte in panchina, Pjaca in primis. Un bel mix tra vecchi e nuovi, insomma, tra esperienza e gioventù, tra certezze ed entusiasmo, con cui la Fiorentina si appresta a cominciare un lungo cammino. Con la speranza di riconquistare un posto in Europa.