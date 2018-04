Fiorentina, Andrea Della Valle vorrebbe seguire la squadra a Reggio Emilia

© foto di Federico De Luca

Potrebbe esserci un blitz a sorpresa da parte del patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, domani a Reggio Emilia, in occasione della partita contro il Sassuolo: il numero uno viola, infatti, vorrebbe provare ad essere presente al Mapei Stadium per stare vicino alla propria squadra, dopo aver saltato il match di mercoledì sera al Franchi contro la Lazio. Le possibilità, al momento, non sono molte ma il tentativo verrà fatto. Per ADV eventualmente sarebbe un ritorno in trasferta a distanza di molto tempo: l’ultima volta che il patron aveva seguito dal vivo la Fiorentina lontano da Firenze era stato proprio nell’ultimo Sassuolo-Fiorentina del 7 maggio 2017, match terminato 2-2.