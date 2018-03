Fiorentina, Antognoni: "Voglio dare il mio contributo al club dall'esterno"

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante i festeggiamenti per i dieci anni del Corriere Fiorentino: "Con questo nuovo ruolo spero di dare il mio contributo dall'esterno, poi ci penseranno questi ragazzi (Saponara e Sportiello, ndr), a dare delle soddisfazioni in campo come già stanno facendo. Oggi si festeggiano i 10 anni del Corriere Fiorentino: il numero 10 mi perseguita, non potevo mancare questa sera".