Fiorentina, Badelj si o no?

Fonte: Tommaso Loreto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo è già tornato Milan Badelj, adesso si tratta di capire quali risposte arriveranno dal ginocchio di fronte alle sollecitazioni maggiori. Il croato è reduce da una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale, infortunio rimediato nel corso degli ultimi impegni sudamericani della sua nazionale. Una tegola che ha costretto la squadra di Pioli a fare a meno del proprio metronomo per cinque gare, con due vittorie (Crotone e Roma), il pari con la Spal e le due sconfitte tra Lazio e Sassuolo.

Un'assenza che come previsto si è fatta sentire alla lunga, tanto più in quelle gare in cui era soprattutto la Fiorentina la squadra costretta a fare la partita. Emblematica, in tal senso, la leggerezza della manovra messa in mostra a Reggio Emilia, con poche idee e quasi tutte confuse. Nelle ultime 48 ore Badelj è tornato ad allenarsi, oggi sarà per forza di cose l'osservato speciale nella partitella amichevole a porte aperte, ma probabilmente una decisione verrà presa soltanto a ridosso della sfida al Napoli.

L'incertezza è pressochè obbligata per il tipo di infortunio e per l'obiettivo di Milan di rientrare al meglio anche in vista del mondiale. Sotto questo profilo prendersi rischi avrebbe poco senso. Diverso il discorso sul futuro di Badelj, dove più o meno l'incertezza è la stessa ma con cronologie diverse. Qualunque sia la scelta finale del centrocampista destinato alla scadenza di contratto l'aspetto su cui riflettere sarà l'importanza del suo gioco nello schema viola.

Perchè se Badelj deciderà di andarsene, lasciando i viola senza di lui come accade ormai dal 18 marzo scorso, sarà fondamentale individuare il giusto sostituto.