Fiorentina, Biraghi: "Amaro in bocca per la vittoria sfumata allo Stirpe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato così su Instagram il quarto 1-1 consecutivo dei viola, ottenuto ieri sul campo del Frosinone: "Con l’amaro in bocca per una vittoria sfumata. Guardare indietro serve solo per non ripetere gli stessi errori. Guardare avanti per crescere, migliorare e vincere. Tutti uniti".