Fiorentina-Brescia, Ghezzal entra al 67' e viene sostituito dopo soli 5 minuti

Curiosità da Fiorentina-Brescia, gara delle 19:30 di Serie A: col risultato sull'1-1, al 67' è entrato Rachid Ghezzal in luogo di uno spento Alfred Duncan. Un paio di corse, poi Martin Caceres prende il doppio giallo e Giuseppe Iachini, espulso per proteste, richiama proprio l'ex giocatore del Leicester. Solo 5 minuti in campo e cambia ancora la Fiorentina: fuori Ghezzal, decisamente contrariato, e dentro Nikola Milenkovic per riequilibrare la squadra in dieci.