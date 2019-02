© foto di Giacomo Morini

Anche il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è atteso in tribuna questa sera per assistere da vicino la propria squadra nel big match contro il Napoli. Una presenza importante che arriva dopo i recenti colloqui tra la proprietà e l'associazione dei Viola Club. Il numero uno viola è arrivato ieri con la speranza di dare la carica alla squadra in un momento chiave della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.