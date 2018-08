Fiorentina, chiuso il caso del “panta nero”

Seconda giornata di campionato per la Serie A 2018/2019 e il programma propone due big match tutt'altro che banali. A Torino la Juventus farà il suo esordio all'Allianz Stadium contro la Lazio, mentre al San Paolo prima casalinga degli uomini di Carlo Ancelotti contro il Milan dell'ex...

Come finirà il 2° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Casertana, Pane l'alternativa ad Adamonis in porta

Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Matera, risoluzione del contratto per Casoli

Olbia, è fatta per Marson: domani l'annuncio

Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

Ternana, dal Genoa in prestito Callegari

Pordenone, colpo in attacco: preso Germinale

Altre notizie Serie C

Pertanto la Fiorentina potrà indossare senza alcun problema cromatico i pantaloni neri (nei giorni scorsi era emersa questa possibilità) che tanto successo hanno riscosso nel corso di questa estate presso i punti vendita ufficiali del club (addirittura a Moena sono andati esauriti allo store del Village). Il “panta” viola, per il momento, può aspettare…

E alla fine l’ha spuntata il “panta” nero. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti la Fiorentina domenica sera contro il Chievo Verona potrà rinnovare la tenuta maglia viola e pantaloncini “total black” presentata ufficialmente presso il circolo canottieri di Firenze il 20 giugno scorso e griffato per il quarto anno consecutivo dall’azienda francese Le Coq Sportif: la formazione di Lorenzo D’Anna infatti, contrariamente agli anni passati, si presenterà infatti allo stadio Franchi non con il completo da trasferta bianco-blu notte ma con la divisa casalinga (ovvero casacca e shorts gialli con inserti blu).

