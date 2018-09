Fiorentina, con l'Inter a San Siro dopo 13 mesi. Ma ora tutto è cambiato

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina questa sera nell'anticipo del sesto turno di Serie A torna a Milano dove 13 mesi fa, proprio contro l'Inter alla prima giornata, ha rimediato una sonora lezione. Tutto è cambiato da allora. E Pioli - sottolinea il Corriere della Sera - non era mai partito così bene, neppure nella prima stagione d’oro alla Lazio. "Siamo giovani - ha detto in conferenza - e ancora non abbiamo fatto niente". Soprattutto in trasferta, un punto (a Genova) in due partite contro i nove nelle tre uscite a Firenze. Senza contare che quello contro l’Inter è il quarto appuntamento in undici giorni e forse sarà necessario un po’ di turnover (rischia la panchina Pjaca che ha appena segnato il suo primo gol in A).