Fiorentina, confermato il ritiro a Moena: squadra divisa dal 14 luglio

Fonte: Violachannel.tv

© foto di Giacomo Morini

ACF Fiorentina desidera ribadire che è confermato il ritiro estivo in programma a Moena dal 6 al 21 luglio 2019 e tutte le iniziative legate ad esso organizzate in collaborazione con l’APT della Val di Fassa e le Istituzioni Locali. Ci sarà, in particolare, la novità di un Fan Village completamente rinnovato a disposizione di tutti i tifosi. Il programma del ritiro di quest’anno, per l’ottava volta consecutiva nella splendida cornice delle Dolomiti, prevederà che a partire dal 14 luglio, la Squadra viola verrà divisa in due gruppi, con una parte che continuerà a lavorare in Val di Fassa mentre l’altra volerà in America dove affronterà tre sfide per l'International Champions Cup.