Fiorentina, Della Valle in visita al centro sportivo

Fonte: ViolaChannel.tv

© foto di Federico De Luca

Il Presidente Onorario Andrea Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo Davide Astori per stare vicino alla squadra ed assistere all'allenamento. In un clima molto sereno si è soffermato con il DG Corvino, il DT Freitas, il Mister, lo staff ed i calciatori trovando tutti molto concentrati e focalizzati sull'impegno di domani e trasmettendo la giusta carica in vista della delicata partita. Il Presidente si è anche complimentato con il Mister e la squadra per la buona prova di San Siro ed ha ribadito la sua convinzione per come si sta sviluppando il progetto intorno alla squadra che partita dopo partita è sempre più brillante e competitiva, sicuro che regalerà grandi soddisfazioni a Firenze ed ai suoi tifosi. C’è stata la gradita sorpresa da parte della squadra con la consegna di una maglia al Patron per il suo cinquantatreesimo compleanno. Confermata la presenza del Presidente Onorario domani allo stadio per Fiorentina - Atalanta.