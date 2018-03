Fiorentina, Della Valle vicino alla squadra anche prima della sfida al Toro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Andrea Della Valle, patron della Fiorentina tornato allo stadio dopo un lungo periodo di tempo e tornato vicino alla squadra viola dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. ADV è atteso per stare ancora vicino ai giocatori prima della prossima partita col Torino e magari incontrare i capi della curva per un chiarimento da molti auspicato nel nome di Astori. Intanto la famiglia chiede che fine farà il muro del Franchi con tutti i ricordi dei tifosi per Davide.