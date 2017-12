Fiorentina, domani alle 15:00 la ripresa dei lavori

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quest'anno niente allenamento a porte aperte per la Fiorentina, nonostante la ricorrenza che spesso si tiene con l'arrivo del nuovo anno. Come raccolto da FirenzeViola.it, infatti, dopo l'allenamento di stamani che ha chiuso ufficialmente le esercitazioni per l'anno 2017, la squadra si ritroverà già subito da domani per ripartire. Alle ore 15 il ritrovo per la sessione, che però si svolgerà completamente all'interno del centro sportivo, i cosiddetti campini.