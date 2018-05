Fiorentina, Eysseric provato nella formazione titolare

© foto di Federico De Luca

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di domenica con il Cagliari. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il tecnico gigliato Stefano Pioli ha provato Valentin Eysseric titolare nella consueta partitella di preparazione in vista del cagliari. Possibile turnover con il Cagliari, con Saponara a riposo in vista della sfida con il Milan nell'ultima giornata di campionato.