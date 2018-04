Fiorentina, Guetta: “La partita perfetta”

Fonte: Davidguetta.it

© foto di Federico De Luca

Ce la ricorderemo a lungo la partita col Napoli, per la vigilia e per come l’abbiamo giocata.

Oltre che per Simeone, semplicemente fantastico.

La partita perfetta, mi verrebbe da scrivere, perchè più di così è veramente difficile chiedere alla squadra che si ama calcisticamente.

Abbiamo due punti meno dell’anno scorso, eppure ci sembra di stare in un altro mondo e il merito è tutto di Pioli che con una squadra oggettivamente più debole è riuscito con la tragedia del 4 marzo a far rinascere il senso dell’appartenenza viola, tanto che oggi non è neanche poi così importante se andiamo o non andiamo in Europa.

Siamo tornati ad essere la Fiorentina, senza farci del male da soli con le nostre divisioni interne.