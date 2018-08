Fiorentina, Guetta: "Una tregua che può portare risultati inattesi"

© foto di Federico De Luca

Mi pare che ci siamo presi tutti una bella pausa di riflessione che può portare a risultati positivi.

Gli ultimi colpi viola hanno regalato all’ambiente un po’ di quell’allegria che si era persa tra plusvalenze e risentimenti assortiti.

In giro c’è meno malumore rispetto alla passata stagione, forse è ancora nell’aria l’effetto Astori, una sorta di rispetto per i suoi compagni di squadra che non perdono occasione per ricordarlo.

Certamente c’è una grande curiosità per vedere i tre davanti, anche se ho l’impressione che per Piaca dovremo aspettare un po’, la squadra mi sembra molto più convinta delle proprie possibilità.

Chissà, potrebbe anche smentire Andrea Della Valle e fare meglio del settimo posto…