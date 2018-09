Fiorentina, caso fascia: verso la deroga per commemorare Astori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive della proposta che Gaetano Micciché, presidente della Lega di Serie A, ha intenzione di portare in Lega per consentire una deroga alla regola sulle fasce standard alla Fiorentina, per continuare a commemorare l'ex capitano viola Davide Astori. Vista l'eccezionalità della situazione e la richiesta arrivata direttamente da Cognigni infatti, scrive la rosea, previo consenso collettivo si arriverà a trovare una soluzione alla querelle sulla fascia dei capitani.