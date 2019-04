© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giudizio di Firenzeviola.it dopo il ko della Fiorentina di Bergamo è duro. Soprattutto su Alban Lafont, colpevole sulla rete decisiva di Gomez. Un 4 in pagella senza ammissione di repliche e questo è il giudizio. "Intuisce ma non arriva sul rigore di Ilicic che vale il pari. Deve invece ringraziare la mira sballata di Gosens che di testa non inquadra la porta. Il primo vero intervento arriva perciò in apertura di secondo tempo ed è sul tiro da fuori di Gomez. Un suo rinvio manda in contropiede Muriel poi è ancora attento sul tiro di Pasalic, ma sul tiro del Papu la combina grossissima".