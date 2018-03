Fiorentina, il Comune intitola il Centro Sportivo a Davide Astori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Comune di Firenze, tramite il proprio sito internet, ha reso noto che la Giunta comunale ha dato il via libera alla proposta dell'assessore allo Sport Andrea Vannucci di intitolare a Davide Astori il Centro Sportivo adiacente allo stadio Franchi, fino ad oggi noto semplicemente come 'I campini'. "Una scelta condivisa con la famiglia del capitano viola e con la società - ha dichiarato l'assessore - che scrive il nome di Astori sui campini della Fiorentina come già scritto nel cuore di tutti i fiorentini".