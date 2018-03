Fiorentina, il "muro" per Astori sarà spostato

In questi giorni è diventato il simbolo del dolore e della solidarietà. Quel "muro" eretto dai tifosi viola e di tutte le squadre di serie A e non solo sarà conservato per sempre. Per motivi di sicurezza - scrive Il Corriere Fiorentino - dovrà essere spostato. Per il momento la Fiorentina sta valutando diverse soluzioni, un’ipotesi potrebbe essere quella di trovare uno spazio sotto la Curva Fiesole dove viene conservato il pallone che Borgonovo mandò in rete nel 2-1 alla Juve nell’88/89 o direttamente al centro sportivo, ma verranno tenute in conto anche le volontà della famiglia.