© foto di Federico De Luca

Intercettato all'evento che si è tenuto all'ippodromo del Visarno, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così in esclusiva a FirenzeViola.it: "L'evento è molto bello, è di popolo perché nonostante la pioggia il Visarno è pieno. Abbiamo anche dato il battesimo alle mezze cacce, i bambini dei colori del calcio in costume. Ci sono tante famiglie perché c'è il desiderio di vivere i nostri parchi. Fiorentina? Tutti noi ci auguriamo che oggi si salvi, non avremo mai pensato di arrivare a questo punto ancora senza aver ottenuto la salvezza, ma ogni sfida va presa. Sono vicino ai tifosi che giustamente oggi hanno messo da parte le polemiche e si sono uniti per sostenere la squadra. Dobbiamo assolutamente fare punti come ha detto il mister Montella. Chiesa? So che ama l'Italia e ama Firenze, ha una famiglia straordinaria alle spalle. Cosa gli direi? Solamente di ascoltare il suo cuore".