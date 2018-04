Fiorentina, l'ex Amoruso: "50 mln per Chiesa? Difficile dire di no"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana alla vigilia di Roma-Fiorentina: "All'andata i viola giocarono bene ma poi la Roma venne fuori e portò a casa i 3 punti. Adesso ci sono quattro partite complicate che però definiranno il percorso fatto fino ad ora dai gigliati. A Roma vorrei vedere una Fiorentina sfacciata che non ha nulla da perdere. Simeone è un ottimo attaccante ma non ti farà mai la differenza segnando 20 gol a stagione. Secondo me è migliorato molto poco rispetto all'anno scorso; spreca molte energie correndo a vuoto, dovrebbe cambiare il suo modo di giocare per migliorarsi. Sarà difficile dire di no a 50 milioni per Chiesa e quindi sarà molto complicato trattenerlo. Cederlo potrebbe essere anche positivo se quei soldi poi andranno spesi per rafforzare la squadra".