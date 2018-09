Fiorentina, l'ex B. Valero sulla deroga per la fascia: "Decisione coerente"

"Decisione coerente". Così il centrocampista dell'Inter Borja Valero commenta attraverso una delle proprie stories su Instagram la decisione presa da parte della Lega di Serie A di concedere una deroga alla Fiorentina per l'utilizzo di una fascia da capitano dedicata alla memoria di Davide Astori, ex capitano viola deceduto lo scorso 4 marzo. La stessa Lega, infatti, aveva imposto a tutti i capitani di indossare una fascia standard e non modificabile.