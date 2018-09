Fiorentina, l'ex Cois: "Pjaca a gara in corso è devastante"

Fonte: Firenzeviola.it - Lady Radio

© foto di Andrea Pasquinucci

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha segnato due gol in maglia viola al Napoli. Ed in vista dell'impegno di Pioli e i suoi al San Paolo tra poco afferma: "Sono molto fiducioso. Penso che possa venire fuori anche un risultato positivo. Chissà che non sia una vittoria... per me ci può stare. Registi? Ce ne sono pochi di valore in giro, prenderne uno tanto per fare non mi convince. L'idea del centrocampo muscolare mi piace. Pjaca? Se non è al 100% la vedo difficile farlo debuttare dal 1' a Napoli. Nella testa di Pioli magari c'è l'idea di farlo giocare nell'ultima mezz'ora, visto quanto è muscolare e devastante negli spazi".