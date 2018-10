Fiorentina, l'ex Toni: "Chiesa? Nel calcio serve esser furbi e lui lo è stato"

Fonte: Radio Bruno Toscana - Firenzeviola.it

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato così: "In viola ho passato degli anni fantastici, me li ricordo molto bene. Simeone? É uno che corre tanto, forse troppo. Deve solo riuscire a trovare un equilibrio, perché in realtà è un'ottima caratteristica quella di correre molto. Deve essere bravo lui a capire fin dove si può spingere, anche perché un attaccante deve fare gol, solo di quello si ricordano. Chiesa? É giovane e forte, quindi non ha bisogno di consigli. É il giovane italiano forse più talentuoso, anche più di altri come Bernardeschi in prospettiva futura. Io andrei avanti senza pensare alle polemiche e sono sicuro che lo farà. Nel calcio bisogna essere furbi e lui lo è stato. Fare il dirigente? Giocare è la cosa più bella del mondo, stare dietro è un po' particolare. Al momento non ho intenzione di allenare, sto dietro alla mia famiglia. Questa Fiorentina? Secondo me è presto per dare giudizi, ma sta facendo un gran campionato. Sono tutti giovani e quindi possono solo migliorare, anche se c'è il rischio che possano subire il contraccolpo in caso di sconfitta. Vedremo. Firenze? Non ci vengo tanto perché non mi invitano (ride, ndr). A parte gli scherzi, quando posso passo da Firenze. Nell'ultimo periodo però sono stato un po' impegnato".