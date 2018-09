Fiorentina, la nuova vita di Veretout. Ora pronto a fare il regista

© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio a quello che sarà il debutto in campionato di Jordan Veretout: "Fine della squalifica Veretout, pronti via: inizia la vita da play". Il centrocampista della Fiorentina sarà schierato da Pioli nel nuovo ruolo di regista, dopo un'estate passata a lavorare sui meccanismi e i movimenti della nuova posizione. A Veretout basta un pallone e giocare, il ruolo non importa. Rigori e punizioni, specialità della casa, sono tutti suoi e lui non vede l'ora di segnare. La dedica è già pronta da 15 giorni, da quando è nata la secondogenita Kaylie.