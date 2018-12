© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente panchina per Kevin Mirallas quest’oggi contro il Parma, con conseguente promozione dal 1’ di Marko Pjaca: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l’esterno belga non è disponibile a causa di un forte attacco influenzale che lo ha messo ko stanotte e che non lo ha messo in condizione di giocare oggi nel boxing day. La prima riserva del croato, dunque, sarà uno tra Thereau e Sottil, visto che nemmeno Eysseric è stato convocato per la gara di oggi (per scelta tecnica).