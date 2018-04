Fiorentina-Napoli, sindaco Firenze: “Non rinnego le radici, ma tifo viola”

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze ma nato in provincia di Napoli, ha parlato al microfono di Sky Sportz in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli allo stadio Franchi.

Per chi tiferà domenica? “Ovviamente non rinnego le mie radici, ho sempre amato la mia città natale però sono e resto tifoso viola. Firenze è la mia città, ho sempre supportato la squadra. Farò lo stesso domenica”.

In città c'è la preoccupazione di fare indirettamente un favore alla Juve? “Per come conosco il mister e la squadra, credo che tutti saranno concentrati per vincere. In palio c'è qualcosa di importante, per la Fiorentina e per il Napoli. Sarà una bella sfida, non si penserà alla Juve. I tifosi viola tiferanno ovviamente per Fiorentina, non ci saranno retropensieri e il confronto tra Napoli e Juve è a distanza. Non piace mai perdere, che sia contro il Napoli o contro la Juventus”.

Come vi siete mossi sul fronte tifoseria? “Abbiamo avuto un incontro con le forze dell'ordine. Il GOS è stato chiaro. Sono state date indicazioni precise per i tifosi ospiti, mi auguro che sia una giornata di calcio. Faccio un appello alle tifoserie: rispettino la città, ci sta bene il tifo colorito ma non ammetteremo violenza. I mal intenzionati restino a casa loro”.

Dove vedrà la partita? “Da casa perché non sarò a Firenze. Ma ci saranno tanti membri della famiglia Nardella a tifare”.