Fiorentina, Norgaard e Gerson hanno raggiunto la squadra a Moena

JUVENTUS, RUGANI VERSO IL CHELSEA. SE PARTE PJANIC TUTTO SU POGBA. ROMA, IN ARRIVO IL RINNOVO DI FLORENZI. MILAN, SI APRE IL CASO BONUCCI MA SPUNTA KARIM BENZEMA JUVENTUS E' finito da pochi minuti il summit a Milano tra la Juventus e Davide Torchia. L'agente di Daniele Rugani ha...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 luglio

Roma, Santon: "Vogliamo vincere sempre. Anche in amichevole"

Milan, i quattro nomi per il nuovo CdA. Gandini o Gazidis come ad

Roma, Malcom vicino. E il Bordeaux non lo convoca per l'amichevole

Milan, spunta Karim Benzema per l'attacco: c'è già stato un summit

Cagliari, idea Gomez per la difesa. Occhi su Bradaric

Fiorentina, Pezzella: "Delusi per non partecipare all'Europa League"

Napoli, si valuta anche Storari per il ruolo di terzo portiere

Torino, De Silvestri: "CR7 in Italia è stimolante, proveremo a fermarlo"

Pjaca in stand-by. Lui vuole la Fiorentina, la Juve sceglie la Samp

Napoli, per l'attacco sondaggio anche per Alvaro Morata

Juventus, chi andrà via dopo l'arrivo di CR7?

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

