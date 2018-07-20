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Fiorentina, Norgaard e Gerson hanno raggiunto la squadra a Moena

20.07.2018 23:20 di Raimondo De Magistris  Twitter:    articolo letto 2937 volte
© foto di Giacomo Morini

Christian Nørgaard e Gerson, i due centrocampisti acquistati dalla Fiorentina negli ultimi due giorni, sono appena arrivati a Moena, sede del ritiro della squadra viola. A renderlo noto lo stesso club gigliato sui suoi profili social.

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