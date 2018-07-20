Fiorentina, Norgaard e Gerson hanno raggiunto la squadra a Moena

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Primo piano
JUVENTUS, RUGANI VERSO IL CHELSEA. SE PARTE PJANIC TUTTO SU POGBA. ROMA, IN ARRIVO IL RINNOVO DI FLORENZI. MILAN, SI APRE IL CASO BONUCCI MA SPUNTA KARIM BENZEMA JUVENTUS E' finito da pochi minuti il summit a Milano tra la Juventus e Davide Torchia. L'agente di Daniele Rugani ha...
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18 Lug Album del 18.07.2018
18 Lug Album del 18.07.2018
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