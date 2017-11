Fiorentina, ottimismo per Thereau: se convocato partirà dal 1'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cresce l'ottimismo in casa viola per quanto riguarda le condizioni di Cyril Thereau. Il francese, uscito con un problema ai flessori della coscia destra dalla partita contro il Torino, doveva tornare dopo la sosta, ma è apparso in questi giorni più desideroso che mai di tornare in campo e ce la potrebbe fare. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, inoltre, nel caso Thereau venisse convocato, sarebbe probabile un suo impiego dal 1' minuto contro la Roma.