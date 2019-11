Fonte: ParmaCalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono diciannove i giocatori convocati da Roberto D'Aversa per la trasferta di domani che vedrà il Parma impegnato sul campo della Fiorentina. Due le novità, con Gagliolo e Cornelius che riescono a recuperare sebbene D'Aversa abbia precisato in conferenza come i due si siano allenati poco in settimana. Non c'è invece capitan Bruno Alves, che ha avuto una ricaduta. Confermato il giovane Camara. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Camara, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.