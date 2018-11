Fiorentina, Pezzella va ko: Pioli prepara due soluzioni alternative

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio in nazionale dell'argentino German Pezzella crea sicuramente squilibri nella mente del mister Stefano Pioli. L'allenatore viola si troverà, quindi, a dover cambiare obbligatoriamente la linea difensiva che ha sempre confermato in queste prime dodici gare. Il tecnico potrebbe optare, appunto, per lo spostamento di Milenkovic da terzino destro a centrale insieme a Vitor Hugo, proponendo Laurini nel ruolo del serbo. Al posto del francese però Pioli potrebbe scegliere anche di dare una possibilità a Diks, ma quest'ultima è una pista poco percorribile visto che l'olandese non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione. L'altra opzione potrebbe essere quella di puntare sull'esordio di Ceccherini, lasciando così invariata la difesa con semplicemente l'ex Crotone al posto dell'infortunato Pezzella.