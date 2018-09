Fiorentina, Pioli cala il tris d'assi: Pjaca dal primo minuto con la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese dopo il crollo del Ponte Morandi, stasera (ore 19) Sampdoria-Fiorentina recuperano la prima partita della stagione. I viola arrivano a questo scontro diretto, il primo della stagione, senza Lafont. Il francese è stato convocato ma andrà in panchina. Piuttosto verrà valutato in vista della gara di sabato contro la Spal, quando potrà tornare dal primo minuto (al suo posto ancora Dragowski). A Marassi dovrebbe essere soprattutto la prima volta di Pjaca. Il giocatore più atteso, prima per la lunga trattativa di mercato e poi per la ricerca della forma fisica. Adesso è pronto e Pioli sente che è arrivato il momento di dargli fiducia (assieme a Simeone e Chiesa). Lo riporta il Corriere Fiorentino.