Fiorentina, Pioli studia l'ipotesi difesa a tre per fermare la Roma

© foto di Federico De Luca

Turnover in vista in casa Fiorentina, visti anche i problemi fisici per Laurini e Thereau. Secondo Stadio oggi in edicola, spazio dunque a Bruno Gaspar come terzino destro mentre al posto del belga si candida Vitor Hugo per un possibile nuovo atteggiamento tattico con la difesa a tre con Astori e Pezzella.