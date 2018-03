Fiorentina, Pioli: "Temevo di aver perso energie nervose, invece bravi"

Fonte: Sky

"Temevo questa giornata perché potevamo aver perso energie nervose nell'ultimo turno, invece siamo stati bravi a crederci fino alla fine e ora e dobbiamo insistere". È soddisfatto Stefano Pioli dopo il successo di Torino sui granata. Così il tecnico viola a Sky: "Ognuno di loro sta vivendo la sofferenza in modo soggettivo. Ho sempre avuto grandissima stima di loro, ma ho scoperto valori morali che non pensavo essere così profondi. Ed è bello pensare che stiamo portando avanti il lavoro cominciato con Davide. Ci ha lasciato insegnamenti molto importanti. Ringraziamo anche i tifosi del Torino per il loro gesto. Thereau sbloccato dal gol su rigore? Spero di sì, e onestamente non è entrato bene in gara. Ha fatto fatica, ma poi ha calciato un rigore pesante e credo che ci possa dare ancora tanto".